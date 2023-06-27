Компанія-власник ПВК через "Військторг" за рік заробила десятки мільярдів рублів, стверджує диктатор.

РФ повністю забезпечувала утримання членів приватної військової компанії "Вагнер", яка є власністю компанії "Конкорд".

Росія лише з травня 2022 року виділила ПВК понад 86 мільярдів рублів (понад 1 млрд доларів) на утримання найманців і стимулювальні виплати, розповів російський диктатор Володимир Путін у вівторок, 27 червня, повідомляє "BBC News | Русская служба" в Telegram.

"...Утримання групи "Вагнер" повністю забезпечувалося державою, з Міністерства оборони, з державного бюджету, ми повністю фінансували цю групу", - заявив лідер росіян.

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За словами Путіна, компанія "Конкорд" через "Військторг" за рік заробила 80 млрд рублів. "Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав менше, але ми будемо з цим усім розбиратися", - заявив диктатор.

Раніше журналісти дізналися, що компанія "Конкорд" належить путінському "кухарю" Євгену Пригожину.

Нагадаємо, у травні 2022 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджував, що "Вагнер" - це приватна військова компанія, яка не має відношення до російської держави".

Бунт "Вагнера" в Росії - сьогодні це варто знати

Євген Пригожин 23 червня жорстко "наїхав" на російське військове керівництво за знищення окупантів. Він стверджував, що кадрові військові вдарили по тиловому табору "вагнерівців", і пригрозив покаранням.

Вже наступного дня найманці взяли під контроль Ростов-на-Дону і Воронеж і почали колонами рухатися у бік Москви. Члени ПВК "Вагнер" встигли ліквідувати військовий літак Іл-22М, в якому були військові, і кілька вертольотів.

Бунт "Вагнера" стрімко закінчився 24 червня - Пригожин з відома Володимира Путіна поговорив з білоруським псевдопрезидентом Олександром Лукашенком, отримав гарантії безпеки і втихомирив своїх посіпак. У Кремлі повідомляли, що ватажок ПВК вирушить у Білорусь.

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