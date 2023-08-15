Літак не зміг сісти на смугу і врізався у вишку радіозв'язку.

Внаслідок падіння літака Л-39 у російській Адигеї, яке сталось ввечері 14 серпня, загинув командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадим Гуров.

Як повідомляють пропагандистські ресурси РФ, літак розбився під час навчальних польотів. Так, під час посадки борт зміг сісти на смугу, зачепив ґрунт і зіткнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації.

Зазначається, що Гуров загинув на місці. З ним також був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Михайло Ліпаткін, який вижив. Він тримав травми та був доставлений до шпиталю.

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Падіння літаків у Росії: останні новини

Після початку повномасштабної війни РФ проти України у країні-агресорці постійно падають літаки.

Так, у Краснодарському краї впав у воду штурмовик Су-25, а восени в Єйську винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на дев'ятиповерховий житловий будинок. Тоді загинули 15 осіб, ще 19 - постраждали.

У Камчатському краї під час навчального польоту впав винищувач Міг-31. Теж саме сталося і у Мурманській області.

12 серпня в Калінінградській області впав Су-30. У Міноборони РФ заявили, що причиною стала технічна несправність.

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