Відомо про загибель одного з членів екіпажу.

У Росії на військовому аеродромі розбився навчально-тренувальний літак Аеро Л-39 "Альбатрос".

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на заяву Міністерства оборони Російської Федерації. В результаті аварії загинув один член екіпажу, про долю інших не повідомляється.

"Навчальний літак Л-39 зазнав аварії в межах аеродрому в Краснодарському краї, один з членів екіпажу загинув", - йдеться в повідомленні.

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Падіння літаків у Росії: останні новини

Нагадаємо, раніше в Краснодарському краї впав у воду штрумовик Су-25. Пілота дістали з води, він помер по дорозі в лікарню. Восени в Єйську винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на дев'ятиповерховий житловий будинок. В результаті інциденту загинули 15 осіб, ще 19 - постраждали.

У Камчатському краї впав винищувач Міг-31, що виконував навчальний політ. Також в Мурманській області під час навчального польоту розбився МіГ-31, пілоти встигли катапультуватися.

12 серпня в Калінінградській області впав російський винищувач Су-30. У Міністерстві оборони РФ заявили, що причиною падіння послужила технічна несправність, екіпаж загинув. В мережі опублікували відео інциденту.

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