У МЗС Румунії нагадали, що напади на цивільні об'єкти є військовими злочинами.

Через падіння уламків російського "шахеда" на територію Румунії до МЗС країни викликали представника РФ.

Як зазначили у відомстві, представник Міністерства закордонних справ передав рішучий протест румунської влади та засудив неодноразові атаки російських військ на українську цивільну інфраструктуру, вимагаючи їх негайного припинення

У МЗС Румунії нагадали, що напади на цивільні об'єкти є військовими злочинами, а також назвали безвідповідальними військові удари РФ, у тому числі в безпосередній близькості від кордону. Зазначається, що таки атаки ставлять під загрозу національну безпеку країни.

Відео дня

"У ширшому плані було підкреслено виключну відповідальність Російської Федерації в результаті агресії проти України за серйозне погіршення безпекового середовища в Чорному морі", - йдеться у заяві.

Падіння на території Румунії уламків "шахедів": що відомо

У ніч на 25 липня на території Румунії знайшли уламки дрону типу Shahed 131/136 на протилежному березі Дунаю від українського порту Ізмаїл.

На фрагментах, фото яких оприлюднили румунські ЗМІ, чітко видно напис російською: "Не браться".

Військовий експерт Іван Ступак припустив, якою може бути реакція на падіння на території Румунії уламків "шахедів". За його словами, румуни, можливо, зможуть зробити те, що не наважилися зробити поляки - "збивати будь-яке російське лахміття, яке летить в напрямку Румунії ще над територією України".

У Північноатлантичному Альянсі (НАТО) не бачать в уламках ударних БпЛА Shahed-131/136, що впали на території Румунії, ознак навмисного нападу, але називають дії Росії безвідповідальними та потенційно небезпечними.

Вас також можуть зацікавити новини: