В Альянсі не бачать в інциденті ознак навмисного нападу.

У Північноатлантичному Альянсі (НАТО) не бачать в уламках ударних БпЛА Shahed-131/136, що впали на території Румунії, ознак навмисного нападу, але називають дії Росії безвідповідальними та потенційно небезпечними. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника Альянсу.

"Хоча НАТО не має інформації, яка вказує на якийсь навмисний напад Росії на територію союзника, ці дії безвідповідальні та потенційно небезпечні", - сказав співбесідник видання.

При цьому він додав, що останніми днями НАТО збільшило свою присутність у чорноморському регіоні.

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Падіння на території Румунії уламків "шахедів": що відомо

У ніч на 25 липня на території Румунії знайшли уламки дрону типу Shahed 131/136. Вони були виявлені неподалік від прикордонного міста Плауру, розташованого на протилежному березі Дунаю від українського порту Ізмаїл.

Уламки були виявлені після дронового удару по півдню України під час обстеження узбережжя річки Дунай румунськими військовими. На фрагментах, фото яких оприлюднили румунські ЗМІ, чітко видно напис російською: "Не браться".

Військовий експерт Іван Ступак розповів, якою може бути реакція на падіння на території Румунії уламків "шахедів". За його словами, румуни, можливо, зможуть зробити те, що не наважилися зробити поляки - "збивати будь-яке російське лахміття, яке летить в напрямку Румунії ще над територією України".

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