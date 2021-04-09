Ізраїльська влада відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів.

Ізраїль не буде співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, передає РБК-Україна.

Також Ізраїль не визнає юрисдикцію МКС для початку розслідування ситуації в Палестині.

"Прем'єр-міністр в останні дні обговорював політику Ізраїлю щодо оголошення Міжнародним кримінальних судом в Гаазі про початок розслідування проти країни. Було вирішено не співпрацювати з МКС, але не залишати рішення суду без відповіді, уточнивши, що у МУС немає юрисдикції [для розслідування ситуації в Палестині] ", - йдеться в заяві.

Наголошується, що Ізраїль відкидає звинувачення в скоєнні військових злочинів і не визнає повноваження Гаазького трибуналу для проведення розслідування щодо країни.

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Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд розташований в Гаазі. Його не слід плутати з Міжнародним судом ООН.

Це перший Постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, військові злочини, злочини проти людства, а також військову агресію. Суд був заснований на основі Римського статуту і почав свою роботу з 1 липня 2002 року.

На сьогодні Римський статут ратифікували 123 країни. США підписали його, але не ратифікували.

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Автор: Олександр Топчій