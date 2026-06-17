Добре, але мало: DW оцінив масштаб паливної кризи в РФ

Поки що повноцінний дефіцит пального є лише в Криму, тоді як в самій Росії ситуації не настільки катастрофічна.

Українські удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах дедалі сильніше впливають на паливний ринок РФ. У низці регіонів уже фіксують перебої з постачанням бензину та дизеля, але експерти кажуть, що поки що ситуація не аж надто катастрофічною для агресора. Про це пише Deutsche Welle.

Як зазначає видання, останніми тижнями проблеми з постачанням пального були зафіксовані більш ніж у десяти регіонах Росії. На окремих автозаправках вводять обмеження на продаж або взагалі тимчасово припиняють реалізацію бензину.

Особливо напруженою залишається ситуація в окупованому Криму. Після ударів по транспортній інфраструктурі було порушено рух так званою "трасою Новоросія", яка пролягає окупованими районами приазов'я і з'єднує півострів із Ростовською областю. У результаті місцева влада вдалася до жорстких обмежень. Зокрема, бензин преміум-класу відпускають лише за талонами, а звичайний бензин продають не більше ніж по 20 літрів в одні руки.

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Проблеми спостерігаються і в Краснодарському краї, де частина АЗС тимчасово зупинила продаж пального. У соцмережах дедалі частіше з'являються скарги на відсутність бензину навіть на тих заправках, які офіційно не повідомляли про перебої. Місцева влада пояснює це зростанням попиту через водіїв, які приїжджають із Криму за пальним.

Водночас перебої вже торкнулися центральних регіонів РФ, зокрема Курської, Бєлгородської, Рязанської та Орловської областей. Окремі повідомлення надходять також із Москви, Санкт-Петербурга, регіонів Північного Заходу, Сибіру та Далекого Сходу.

Як розповідає видання, Росія традиційно стикається з сезонними труднощами на паливному ринку влітку через зростання попиту та планові ремонти нафтопереробних заводів. Однак у 2024–2025 роках ситуацію додатково ускладнили українські атаки дронів, а цього року їхній вплив став відчутним ще до початку пікового сезону.

За підрахунками Bloomberg, лише у травні під ударами опинилися вісім із десяти найбільших російських НПЗ. Деякі підприємства, зокрема заводи компанії "Лукойл" у Нижньому Новгороді та Пермі, атакували неодноразово.

Директор зі стратегії інвестиційної компанії Finam Ярослав Кабаков пояснив, що тепер удари зачіпають не лише первинні установки переробки, а й обладнання для виробництва бензину та дизельного пального.

"Ремонт цих об'єктів займає місяці й додатково ускладнюється санкціями, які обмежують постачання обладнання", - зауважив він.

Статистика також свідчить про спад виробництва. За даними Росстату, випуск нафтопродуктів у квітні скоротився на 9% у річному вимірі. У травні падіння, за оцінкою Bloomberg, досягло вже 13%.

Учасники ринку попереджають про ризик системного дефіциту. Джерело російського видання "Коммерсант" заявило, що "значний дефіцит" пального наразі відчувається лише в Криму, тоді як в самій Росії запаси ще є, хоча й в недостатній кількості.

"Якщо ситуація не покращиться, до кінця липня або початку серпня дефіцит торкнеться багатьох інших регіонів", – повідомив співрозмовник "Коммерсанта".

Реагуючи на ситуацію, російський уряд заборонив експорт бензину та гасу. Останній досі не обмежували в експорті, зазначає DW.

Водночас, як йдеться у публікації, перспективи цієї кризи поки що залишаються невизначеними. Попри труднощі з переробкою нафти всередині країни, Росія продовжує активно експортувати сировину, а морські поставки на початку червня навіть досягли найвищого рівня від початку повномасштабної війни.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, понад чотирирічна війна Путіна проти України призвела до катастрофічних наслідків для Росії – від розширення НАТО до економічного занепаду та масового відтоку молодих кадрів. Попри страх перед репресіями, дедалі більше росіян відкрито виступають проти війни.

Українські удари дронами по нафтопереробних заводах і транспортних маршрутах вже спричинили дефіцит газу та проблеми з постачанням у Криму. Хоча Путін посилює контроль і репресії, тенденції свідчать про зростання нестабільності, яка може загрожувати його владі та здатності фінансувати війну.

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