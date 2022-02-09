Папа Римський закликав молитися про успіх переговорів у "нормандському форматі".

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні була б "безумством" і висловив надію, що напруженість у відносинах цієї країни з Росією може бути подолана шляхом багатостороннього діалогу.

Виступаючи на загальній аудієнції, Франциск подякував тим, хто взяв участь у запропонованому ним міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня, повідомляє Голос Америки.

"Давайте продовжимо молити Бога про мир, щоб напруженість і загрози війни були подолані шляхом серйозного діалогу, і щоб переговори в "нормандському форматі" сприяли досягненню цієї мети", – сказав він.

Учасниками "нормандського формату" є Росія, Україна, Німеччина і Франція.

"І давайте не будемо забувати: війна - це безумство", - додав понтифік.

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Як повідомляв УНІАН, переговори радників лідерів "нормандського формату" пройдуть 10 лютого в Берліні.

26 січня Папа Римський Франциск з паломниками помолилися за мир в Україні. Перед молитвою він закликав часто її повторювати протягом дня.

"А тепер, кажучи "Отче наш", запрошую вас помолитися за мир в Україні і робити це часто протягом цього дня: наполегливо просимо у Господа, щоб ця земля могла побачити розквіт братства і подолати рани, страхи і розділення", - сказав тоді понтифік.