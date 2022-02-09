Ситуація з накопиченням російських військ біля кордону України має вирішуватися за допомогою перемовин, вважає очільник МЗС Іспанії.

Міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено заявляє, що його країна не постачатиме зброю в Україну, бо нині треба зосереджуватися на діалозі з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хосе Альбарес сказав у Києві на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

На запитання, чи буде Іспанія постачати зброю Україні на прикладі інших країн, щоб засвідчити свою підтримку, Хосе Альбарес відповів: "Звичайно, треба розуміти, що політика як Іспанії, так і Європейського Союзу в цілому (це було підтверджено на останній Раді міністрів закордонних справ країн-членів ЄС) ґрунтується на тому, що ця криза має вирішуватися через діалог та за допомогою тих зусиль, які вже докладаються".

Читайте такожРизик російського вторгнення в Україну зростає – генсек НАТОПри цьому він додав, що, у разі необхідності запровадження санкцій, буде здійснена відповідна робота. "Але зараз – це час дипломатичних зусиль, час переговорів, і треба працювати над цим, а не над якимись гіпотетичними сценаріями, які, можливо, поки що зовсім не відповідають реальності", – вважає міністр.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Хосе Мануелем Альбаресом Буено в контексті консолідації міжнародного тиску на РФ задля стримування її від подальшої агресії та дізнався, що Іспанія не має наміру евакуйовувати співробітників посольства в Україні.

Раніше – 18 січня – канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що влада його держави не планує постачати зброю Україні, але буде намагатися дипломатичним шляхом запобігти можливому вторгненню Росії в нашу країну.

Росія пішла на загострення ситуації на українському кордоні восени минулого року.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що вздовж всього кордону України з боку Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій знаходяться 140 тисяч військових.

У РНБО стверджували, що військ, стягнутих Росією до українського кордону, недостатньо для вторгнення.

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