Цей візит навряд чи відбудеться у 2025 році.

Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, однак, коли відбудеться цей візит, наразі невідомо. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук).

За його словами, запрошення про такий візит Папа отримав, і УГКЦ має запевнення, що воно прийняте. Однак у найближчих планах Папи Римського, навіть, у 2025 році, немає візиту до України.

"Поки що немає (часу візиту), але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішить до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", – каже голова УГКЦ.

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Папа Римський і Україна - останні новини

Папа Римський Франциск у своїй різдвяній промові закликав до переговорів між Україною і Росією про припинення війни. Він закликав до "сміливості, необхідної для відкриття дверей для переговорів", а також до "діалогу і зустрічі для досягнення справедливого і міцного миру".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленськй вже двічі з початку війни зустрічався з понтифіком у Ватикані - у травні 2023 року та у жовтні цього року.

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