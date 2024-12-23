Він планує закрити кордон для мігрантів в перший день роботи у Білому домі.

У перший день на посаді президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпочне найбільшу в американській історії операцію з депортації.

З такою обіцянкою він виступив під час зустрічі з молодими консерваторами у Фініксі (штат Аризона), передає New York Post. За його словами, ця операція буде більшою за ту, яку провів 34-й американський лідер Двайт Ейзенгавер:

"У свій перший день в Овальному кабінеті я підпишу історичну низку указів, щоб закрити наш кордон для нелегальних мігрантів і зупинити вторгнення в нашу країну. І того ж дня ми розпочнемо найбільшу операцію з депортації в американській історії".

Масова депортація з США

Як відомо, американський політик неодноразово казав про свої плани депортувати нелегальних іммігрантів. Він призначив головою прикордонної служби ексвиконувача обов'язків директора Імміграційної та митної служби Тома Хомана.

Відео дня

За даними Reuters, на початку 2022 року на території Сполучених Штатів перебували приблизно 11 мільйонів іммігрантів, які мали нелегальний або тимчасовий статус.

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