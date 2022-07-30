Найближчим часом він планує продовжувати поїздки.

85-річний Папа Римський Франциск заявив, що йому потрібно менше подорожувати і, можливо, піти на пенсію.

Про це він сказав журналістам під час прес-конференції на борту свого літака, повідомляє AP.

За словами понтифіка, тижневе паломництво до Канади стало для нього "невеликим випробуванням". Він визнав, що більше не може подорожувати, як раніше, через розтягнення зв'язок коліна. Під час цієї поїздки він користувався кріслом-коляскою.

"Я думаю, що в моєму віці і з цими обмеженнями я повинен економити (свою енергію), щоб мати можливість служити Церкві, або, навпаки, думати про можливість відійти від справ", - сказав він.

Пара Римський визнав, що поки не думав про відставку, але сказав, що "двері відкриті".

"Це не дивно. Це не катастрофа. Ви можете змінити папу", - сказав він.

Найближчим часом він планує продовжувати поїздки.

"Я постараюся продовжувати здійснювати поїздки і бути ближче до людей, тому що я думаю, що це спосіб служіння, бути поруч. Але більшого я сказати не можу", — сказав він у суботу.

Раніше цього року він розтягнув зв'язки правого коліна. Лазерна і магнітна терапія змусили його скасувати поїздку в Африку, заплановану на перший тиждень липня.

Він почав користуватися кріслом-коляскою, ходунками і тростиною, щоб пересуватися.

Франциск відмовився від операції на коліні, заявивши, що це не обов'язково допоможе, і зазначивши, що досі страждає від наслідків шестигодинної анестезії під час операції на товстій кишці, яку він переніс рік тому.

Нагадаємо, Хорхе Маріо Бергольо був обраний папою на конклаві 2013 року. Він-перший понтифік-єзуїт. Прийняв ім'я на честь Франциска Ассизького.

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