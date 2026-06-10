Україна отримає 'європейський Patriot': Британія долучиться до створення нової ПРО

У НАТО вже координують роботу над проєктом, який неофіційно називають спробою створити "європейський Patriot".

Велика Британія разом із європейськими союзниками допоможе Україні створити власну систему протиракетної оборони, яка може стати альтернативою американському Patriot. Причиною такого рішення стала гостра нестача ракет-перехоплювачів PAC-3, запаси яких стрімко скорочуються через новий конфлікт на Близькому Сході.

За інформацією The Telegraph, у НАТО вже координують роботу над проєктом, який неофіційно називають спробою створити "європейський Patriot" – систему, дешевшу за американський комплекс і придатну для масового виробництва. До обговорень залучені представники оборонної промисловості, урядові чиновники та радники з національної безпеки країн Альянсу.

Про намір розробити нову антибалістичну систему повідомив і президент України Володимир Зеленський після переговорів у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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"Країни E3 – Велика Британія, Німеччина, Франція – допоможуть нам з антибалістикою. Сподіваюся, що нам вдасться розробити європейську антибалістичну систему разом із Великою Британією. Ми над цим працюємо. Це потрібно нам, і це потрібно Великій Британії", – заявив Зеленський.

У відповідь Україна готова ділитися унікальним бойовим досвідом, отриманим за роки повномасштабної війни. У НАТО вважають ці напрацювання надзвичайно цінними для розвитку сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Розробки аналогів ракет для ППО

Раніше німецьке видання Tagesspiegel повідомило, що українська компанія Fire Point, яка займається виробництвом крилатих ракет "Фламінго" та бойових безпілотників, працює над створенням власної системи протиракетної оборони для перехоплення балістичних ракет РФ.

Видання Defense Express зазначало, що українська компанія BlueBird Tech, відома розробкою FPV-дронів, систем РЕБ і так званого "Бебрадрона", оголосила про запуск нового напряму – ракетобудування. Йдеться про створення власного ЗРК, здатного перехоплювати не лише безпілотники та крилаті ракети, а й балістичні цілі.

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