Українська компанія взялася за розробку аналога Patriot, але є проблеми, - Defense Express

Розробка перебуває на початковому етапі: компанія шукає інженерів і формує команду.

Українська компанія BlueBird Tech, відома розробкою FPV-дронів, систем радіоелектронної боротьби та так званого "Бебрадрона", оголосила про запуск нового напряму – ракетобудування. Йдеться про створення власного зенітно-ракетного комплексу, здатного перехоплювати не лише безпілотники та крилаті ракети, а й балістичні цілі, пише Defense Express.

Новий проєкт відповідає стратегії президента Володимира Зеленського щодо розвитку вітчизняних систем протиповітряної оборони. Особливий акцент – на здатності перехоплювати балістичні ракети, що дозволить зменшити залежність України від іноземних постачань, зокрема американських комплексів Patriot та дефіцитних ракет до них.

Розробка на старті – і без досвіду

Наразі компанія лише розпочинає роботу над комплексом і активно шукає інженерів та профільних спеціалістів. Водночас BlueBird Tech не має попереднього досвіду у ракетобудуванні, що може суттєво ускладнити процес. Експерти наголошують, що створення сучасного ЗРК – це тривалий і дорогий шлях, який потребує значних технологічних ресурсів.

Технологічні бар’єри

Щоб перехоплювати балістичні ракети, система має відповідати низці складних вимог:

потужна радіолокаційна станція для раннього виявлення і супроводу цілей;

ракета-перехоплювач із точною головкою самонаведення;

здатність до маневрування з великими перевантаженнями;

принцип "hit-to-kill" – пряме ураження цілі на швидкостях у кілька кілометрів за секунду;

розробка власного твердопаливного двигуна.

Крім того, для реалізації проєкту компанії, ймовірно, доведеться співпрацювати з іншими українськими та міжнародними виробниками, адже створити всі компоненти самотужки практично неможливо.

Попри амбітність ініціативи, експерти видання ставляться до неї стримано. Перехід від виробництва дронів до високотехнологічних ракетних систем – надзвичайно складний крок. Тож швидких результатів очікувати не варто.

Як повідомляв УНІАН, Україна має дефіцит ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot. Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, запаси цих ракет обмежені.

Йдеться насамперед про запаси ракет PAC-3, які ефективно протидіють ворожій балістиці. Застосовуватися можуть і ракети PAC-2, але зараз їх більше використовують саме як зенітні ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: