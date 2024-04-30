Він додав, що щотижня спілкується із міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін закликав партнерів передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. Таку заяву він зробив під час презентації оборонного бюджету-2025 у Палаті представників конгресу США.

"Як ви знаєте, я щомісяця збираю близько 50 країн, щоб обговорити, як ми збираємося продовжувати масштабно та швидко надавати Україні безпекову допомогу. ППО вже давно є однією з речей, про які ми знову і знову наголошували. Є країни, які мають установки Patriot, і тому ми продовжуємо залучати ці країни, заохочуючи їх надати більше можливостей (Україні, — ред.)", – заявив очільник Пентагону.

Він додав, що щотижня розмовляє зі своїм колегою – міністром оборони України Рустемом Умєровим.

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"Він точно в курсі, що ми робимо, як ми залучаємо інші країни, шукаємо додаткові спроможності по світу", — сказав Остін.

Заяви Остіна щодо війні в Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що Штати нададуть Україні стільки зброї, стільки зможуть. Так він відповів на запитання про те, чи планує Вашингтон додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно ухваленого пакету допомоги на майже 61 млрд доларів.

Водночас, говорячи про мирні переговори між Україною та РФ, Остін наголосив, що завдання партнерів – зробити, щоб на той момент Україна була в якомога сильнішій позиції.

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