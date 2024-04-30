'Більшість конфліктів так закінчуються': в Пентагоні допустили переговори України та РФ

Втім, партнери працюють над тим, щоб Україна на момент переговорів мала сильну позицію.

Очільник Пентагону Ллойд Остін припустив ймовірність переговорів між Росією та Україною.

Коментуючи ймовірність мирних переговорів Остін зазначив, що завдання партнерів - зробити так, щоб на той момент Україна була в якомога сильнішій позиції.

"Більшість конфліктів такого роду закінчуються якимись переговорами. Знову ж таки, коли це станеться, ми хочемо, щоб Україна була в кращому становищі, щоб вона могла досягти своєї мети і домовитися про правильні речі: на що вона погодиться чи не погодиться. Наша мета - переконатися, що вони мають допомогу", - заявив Остін.

Переговори між РФ та Україною

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не має бажання вести переговори про завершення війни, бо незмінно хоче знищити Україну. Президент України відзначив, що готовий вести переговори з тими, хто дійсно хоче миру. Водночас російський диктатор Володимир Путін не хоче переговорів і він не зацікавлений у переговорному процесі, бо для нього це не "перемога". Єдина "перемога" для Путіна - це знищення України.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру за ініціативою України. На нього запросять представників більше 100 країн світу, але без Росії. За словами Зеленського, на саміті мають розробити дорожню карту закінчення війни на засадах справедливості.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що щойно Російська Федерація продемонструє щире бажання розпочати переговори, США і Україна долучаться до них.

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