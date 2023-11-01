Син ліквідованого ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина Павло став "шишкою" - очолив цю приватну військову компанію, яка тепер входить до складу Росгвардіі.
Набір у лави найманців відновлено в Пермі, йдеться у Telegram-каналі "ЧВК "Вагнер" Пермь". Ця інформація правдива, пише 59.ru, посилаючись на відомості пермського представника цієї приватної військової компанії.
"За його словами, зараз ПВК "Вагнер" увійшла до складу Росгвардії і стала її підрозділом, яким керує син Євгена Пригожина Павло", - наголошується в матеріалі.
Євген Пригожин знищений, і що сталося з "Вагнером" - це варто знати
Євген Пригожин і ще кілька членів "Вагнера" ліквідовані в Тверській області Росії 23 серпня - літак, в якому вони перебували, зазнав аварії. Примітно, що до цього - наприкінці червня "вагнерівці" влаштували заколот в РФ, який закінчився "договірняком". Низка експертів називали бунт поставним.
Наприкінці жовтня ЗМІ дізналися, що "Вагнер" переходить у підпорядкування Росгвардії. Журналісти з'ясували, що вся структура цієї ПВК, командири і порядок роботи не зміняться.