В одному з міст РФ відновили набір до лав "Вагнера".

Син ліквідованого ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина Павло став "шишкою" - очолив цю приватну військову компанію, яка тепер входить до складу Росгвардіі.

Набір у лави найманців відновлено в Пермі, йдеться у Telegram-каналі "ЧВК "Вагнер" Пермь". Ця інформація правдива, пише 59.ru, посилаючись на відомості пермського представника цієї приватної військової компанії.

"За його словами, зараз ПВК "Вагнер" увійшла до складу Росгвардії і стала її підрозділом, яким керує син Євгена Пригожина Павло", - наголошується в матеріалі.

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Євген Пригожин знищений, і що сталося з "Вагнером" - це варто знати

Євген Пригожин і ще кілька членів "Вагнера" ліквідовані в Тверській області Росії 23 серпня - літак, в якому вони перебували, зазнав аварії. Примітно, що до цього - наприкінці червня "вагнерівці" влаштували заколот в РФ, який закінчився "договірняком". Низка експертів називали бунт поставним.

Наприкінці жовтня ЗМІ дізналися, що "Вагнер" переходить у підпорядкування Росгвардії. Журналісти з'ясували, що вся структура цієї ПВК, командири і порядок роботи не зміняться.

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