Профспілки сумніваються, що люди в 69 років зможуть нормально працювати.

Данія стала першою країною Європи, де вік виходу на пенсію досяг позначки в 70 років. Відповідне рішення затвердив парламент країни, пише The Copenhagen Post.

Зазначається, що 2006 року Данія прив'язала вік виходу на пенсію до середньої очікуваної тривалості життя. І тепер пенсійний вік у країні переглядається кожні п'ять років. Досі пенсіонерами в Данії ставали з 67 років.

Згідно з новим законом, підвищувати пенсійний вік будуть поетапно: до 68 років - з 2030 року, до 69 років - з 2035 року і до 70 років - з 2040 року. Тобто першими на пенсію в 70 років вийдуть люди, які народилися 1971 року.

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За словами авторів нового закону, збільшення пенсійного віку потрібне в умовах демографічної ситуації, що змінюється, а саме - тривалість життя стійко зростає, а з нею і кількість пенсіонерів. Представники профспілок очікувано висловили сумніви, що всі громадяни будуть в змозі ефективно працювати до 70 років.

Пенсії в Україні

Як писав УНІАН, запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні може розпочатися вже з наступного року. У Мінсоцполітики кажуть, що вже скерували до Кабміну проєкт закону, який після має потрапити до Верховної Ради.

Однак чиновники зазначають, що навіть якщо новий закон набуде чинності вже з 1 січня наступного року, це не означає, що накопичувальні пенсії запрацюють одразу. Спершу відбуватиметься процес підготовки інфраструктури: на пенсійних рахунках ще мають накопичитися гроші, які потім виплачуватимуть як пенсію.

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