В профільному міністерстві хочуть залучати пенсіонерів до трудової діяльності.

Наразі уряд не планує переглядати пенсійний вік в Україні. Поточна схема є оптимальною, розповіла в інтерв’ю "Укрінформу" міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Стандарт, закладений в 2017 році, є оптимальним, і його варто зберегти. Він регламентує не вік людини, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може вийти на пенсію. Тепер, на мою думку, це – непоганий варіант", – каже вона.

Разом з тим Жолнович зауважує, що людина у 65 років – "це не дідусь із сивою бородою", а "ще дуже активна особистість". На думку міністерки, навіть на пенсії людина має гарні можливості робити внесок в економіку, і тому варто, на думку Жолнович, залучати пенсіонерів до продовження трудової діяльності.

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"Будемо працювати, щоб поновлювати навички людей літнього віку, давати їм нові навички, наприклад, – із цифрової грамотності, щоб вони могли залишатись на ринку праці якомога довше", – розповідає очільниця Мінсоцу.

Пенсіонери в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, до війни в Україні процвітав ейджизм, тобто дискримінація робітників за віком. Але зараз роботодавці навпаки "полюють" на пенсіонерів, бо тих не можуть мобілізувати.

Також ми розповідали, що українці можуть докупити страховий стаж для отримання вищої пенсії. Для цього не потрібно відвідувати держустанови, все можна зробити онлайн.

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