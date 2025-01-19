Держсекретар наполягав на продовженні боротьби.

Наприкінці 2022 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі запропонував Києву піти на переговори з Москвою, скориставшись своїми успіхами на фронті, однак державний секретар Ентоні Блінкен виступав проти.

Як йдеться у сттаті The New York Times, після виведення американського військового контингенту з Афганістану деякі республіканці вимагали відставки Блінкена, сприйнявши це як фіаско. Однак на початку повномасштабної війни проти України настав його "зоряний час":

"Коли Путін готувався до нападу, Блінкен виступив у Берліні з промовою, в якій згадав, як президенти Джон Кеннеді та Рональд Рейган протистояли радянській владі, і заявив, що Сполучені Штати знову захищатимуть керівні принципи міжнародного миру і безпеки".

Держсекретар активно переконував союзників та партнерів підтримати Україну, сформувавши коаліцію з близько 50 країн, які погодилися допомогти українцям зброєю або запровадити економічні санкції проти Російської Федерації.

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У статті зазначається, що, оскільки Росія та Україна не прагнули перемовин, Блінкен був "не стільки миротворцем, скільки військовим стратегом". Зокрема, він часто сперечався з більш несхильними до ризику чиновниками Пентагону на користь відправки потужного озброєння в Україну.

А наприкінці 2022 року, коли Міллі запропонував українській стороні скористатися перемогами на полі бою і розпочати мирні переговори, Блінкен наполягав на тому, що боротьба повинна тривати.

Заяви Блінкена щодо війни

Нагадаємо, що вже 20 січня о 12:00 за східноєвропейським часом відбудеться інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Ще восени він обрав на посаду державного секретаря сенатора від штату Флорида Марка Рубіо.

У спільній з очільником Пентагону Ллойдом Остіном статті Блінкен застеріг, що скорочення допомоги Україні та примусове передчасне припинення вогню стане для України "миром через капітуляцію".

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