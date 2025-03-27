Відмова від переговорів призведе до втрати розвідданих.

Системна аналітикиня Наталія Глоба вважає, що Україна перебуває "на гачку", тому вийти з переговорів їй так просто не вдасться.

"Важливо, щоб ми розуміли - просто так взяти і вийти з перемовин ми не можемо. До тих пір, поки ми дуже сильно залежимо від даних розвідки… Якщо вийдемо з перемовин - на другий день в нас всього цього не буде. Starlink не є проблемою. А розвідка - це проблема. І вона якось повинна вирішитись", - сказала вона в етері проєкту "Тема з Мосейчук".

Глоба зауважила, що поки що в України є зброя, документ про виділення якої підписав ще колишній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, а також зв’язок та розвіддані.

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"Але використати на свою користь події (переговори - ред.) - так, можемо".

Переговори про припинення війни

Нагадаємо, ​на початку березня Сполучені Штати Америки зупинили всю військову допомогу та надання розвідувальних даних Україні. Це рішення було ухвалене Дональдом Трампом після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

У Білому домі казали, що хочуть отримати вибачення від Києва. Також Україна мала продемонструвати Штатам "готовність до миру".

Після переговорів між українською та американською сторонами у Саудівській Аравії Україна погодилася на 30-денне припинення вогню за умови аналогічного кроку з боку Росії. Тоді ж США відновили військову допомогу та обмін розвідданими.

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