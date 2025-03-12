Вашингтон почав виконувати домовленості.

Сполучені Штати Америки виконали обіцянку, яку дали під час переговорів у Саудівській Аравії, та відновили військову допомогу українській армії.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив заступник глави Офісу президента України Павло Паліса. Він написав, що отримав підтвердження відновлення американської безпекової допомоги:

"Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!".

США розблокували допомогу Україні

Як відомо, після невдалої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі, під час якої вони просто перед журналістами посперечалися через ненадійність Москви, Сполучені Штати Америки зупинили поставки зброї в Україну.

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Згодом стало відомо, що Білий дім також ухвалив рішення припинити обмін розвідувальними даними. У Вашингтоні казали, що можуть змінити ці рішення, якщо Київ продемонструє прагнення до миру.

11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори української та американської сторін, під час яких Київ погодився на 30-денне припинення вогню на фронті, якщо РФ зробить те саме.

США привітали це рішення і оголосили про відновлення військової допомоги та обміну розвідданими. Тепер Білий дім чекає, що Москва також погодиться тимчасово припинити вогонь.

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