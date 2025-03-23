Сторони обговорять пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

Зустріч представників України з командою США в Ер-Ріяді розпочалася.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Він зазначив, що на столі, зокрема, пропозиції щодо безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури.

"Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки. На столі, зокрема, пропозиції для безпеки обʼєктів енергетики та інфраструктури", - повідомив міністр.

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Умєров зауважив, що сьогодні сторонипрацюватимуть над низкою складних технічних питань. За цого даними, у складі української делегації фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.

Переговори у Саудівській Аравії

10 березня президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії і зустрівся з принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Згодом він повідомив, що українська делегація залишається в країні для переговорів.

11 березня в місті Джидда відбулися переговори між делегаціями України та США. Під час зустрічі представники країн досягли низки важливих домовленостей. Ц зустріч проходила на тлі погіршення відносин між країнами, внаслідок якого Трамп призупинив надання військової допомоги та обмін розвідданими з Україною.

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