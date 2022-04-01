Ердоган заявив Путіну, що позитивна і конструктивна зустріч російсько-українських делегацій "вселяє надію на мир".

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, в якій підкреслив значимість збереження розсудливості в позиції сторін і продовження діалогу.

Президенти двох країн в ході розмови обговорили підсумки недавніх переговорів делегацій України і РФ в Стамбулі, передає hurriyet. Ердоган заявив Путіну, що позитивна і конструктивна зустріч російсько-українських делегацій "вселяє надію на мир".

Ердоган заявив, що його країна має намір увінчати свої мирні зусилля зближенням президентів України Володимира Зеленського і Росії - Володимира Путіна.

Також турецький президент нагадав Путіну про готовність організувати зустріч лідерів Росії та України.

Зазначимо, що Туреччина, яка відігравала ключову роль у посередництві між двома країнами з початку українсько-російської війни, продовжує контакти з обома сторонами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ердоган анонсував, що переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна пройдуть у Стамбулі. Однак дату він не назвав, зазначивши, що її узгодять українська і російська сторони.

31 березня Ердоган висловив надію що такі переговори пройдуть в найближчому майбутньому.

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