Сторонам необхідно виконати "ще більшу роботу", впевнений глава російської переговорної групи Мединський.

Очільник російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що проєкт мирного договору Росії та України все ще не готовий.

Про це він заявив російському Інтерфаксу.

"Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах - на превеликий жаль оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно виконати ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні і військові служби України, на мій погляд, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні", - заявив російський перемовник.

Водночас Мединський зауважив, що Україна "реалістичніше підходить до низки питань". За його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються: нейтральний позаблоковий без'ядерний статус; відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступального озброєння, розробки і виробництва зброї масового ураження; проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів; створення системи міжнародних гарантій безпеки.

Нагадаємо, що раніше глава української делегації Давид Арахамія заявив, що проект мирного договору фактично готовий. Росія його прийняла у Стамбулі проєкт в усній формі – за винятком питання Криму.

За словами Арахамії, російська сторона підтвердила, що на сьогодні драфти документів є достатньо напрацьованими, аби проводити безпосередню консультацію між українським гарантом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

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