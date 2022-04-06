Як саме можуть виглядати такі гарантії з боку Німеччини, на даний час не може бути уточнено.

Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом щодо можливих гарантій безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

"Ми ведемо переговори щодо гарантій з Україною. Ці переговори мають конфіденційний характер", - заявив він.

Україна запропонувала, щоб як альтернатива членству в НАТО, на чому росія наполягає, що не може погодитися, окремі країни, такі як Німеччина, Туреччина чи Китай, могли б запропонувати гарантії з аналогічним ефектом.

Як саме можуть виглядати такі гарантії з боку Німеччини, на даний час не може бути уточнено.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Водночас раніше президент Зеленський заявив, що США не погоджуються надати гарантії безпеки в тому вигляді, як просить Україна.

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