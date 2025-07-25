Кількох телефонних дзвінків і кількох візитів недостатньо, щоб покласти край війні.

Президент США Дональд Трампвисловив розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, що вилилося в додаткову підтримку України та обіцянки посилити тиск на РФ.

Як написав оглядач Семюел Чарап у матеріалі для The New York Times (NYT), Трамп дійшов висновку, що Путін - це перешкода на шляху до миру в Україні, який він обіцяв забезпечити.

Оглядач припустив, що Трамп вважає, що дипломатія вже була випробувана і зазнала невдачі, він помиляється. Кількох телефонних дзвінків і пари візитів недостатньо, щоб покласти край війні. І ніхто - можливо, навіть сам Путін, не знає, на що він погодиться, якщо йому запропонують реальний переговорний процес, що вимагає компромісів з усіх боків.

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"Поки ми не випробуємо його в такому процесі, ми не можемо бути впевнені, що він сповнений рішучості продовжувати боротьбу за будь-яких обставин", - вважає Чарап.

Він зазначив, що Трампу потрібно надати своїй команді переговірників можливість регулярної взаємодії зі сторонами.

"Американські посередники могли б використовувати човникову модель Кіссінджера або вести переговори в третій країні з постійно діючими там делегаціями Росії та України", - припустив оглядач.

Чарап вважає, що на певний час Трампу самому буде потрібно дозволити переговірникам обговорити це питання.

"Він може час від часу втручатися, щоб вийти з глухого кута, або, наприкінці процесу, укласти угоду. Але він не може керувати дипломатичним процесом день у день", - підкреслив оглядач.

Чарап зазначив, що наполегливість Трампа у припиненні війни в Україні вже принесла деякі важливі результати. Він значно змінив перебіг переговорів, і завдяки його поєднанню батога і пряника розпочалася ціла низка консультацій.

Хоча консультації не призвели до кінця війни, завдяки їм відбулася ціла низка обмінів військовополоненими та тілами загиблих.

Знову активізовані дипломатичні зусилля США могли б подолати цей глухий кут, підштовхнувши сторони до вироблення рамкової угоди - документу, що визначає параметри остаточного врегулювання.

Переговори з РФ

Днями Україна провела з Росією третій раунд переговорів у Туреччині. Сторони домовилися про обмін ще понад 1200 військовополонених з обох сторін.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко висловив думку, що особливих перспектив від переговорівУкраїни та Росії в Туреччині очікувати не варто.

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