Розворот Трампа в бік України: The Telegraph розкрив таємну історію одного дзвінка

Один дзвінок із Польщі, атака на консульство в Києві та тиск союзників змусили Дональда Трампа змінити курс і відновити військову допомогу Україні.

На тлі наймасштабнішого обстрілу Києва з початку війни, ініціатива генерала Кіта Келлога, радника Дональда Трампа, поклала початок драматичному розвороту в американській політиці щодо України, пише The Telegraph.

4 липня Келлогу зателефонували з Польщі. Це був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Після телефонного дзвінка, генерал Келлог звернувся до Трампа із закликом відновити постачання Україні зенітних боєприпасів. Вночі російські ракети та безпілотники пошкодили консульство Польщі в Києві — подія, яка стала поворотним моментом у ставленні Білого дому до України.

Невдовзі після розмови з Келлогом Трамп особисто віддав наказ Пентагону розблокувати заморожені системи Patriot, а також зв'язатися з міністром оборони Пітом Гегсетом. Саме він без погодження з Білим домом призупинив військову допомогу Україні, що викликало критику навіть серед союзників Трампа, таких як держсекретар Марко Рубіо.

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У розмові з президентом Володимиром Зеленським того ж дня Трамп пообіцяв надати Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони. Цей сигнал став переломним — у Вашингтоні його розцінили як визнання необхідності посилення ролі США у конфлікті задля досягнення мирної угоди.

Протягом дев’яти днів Трамп, за підтримки союзників у НАТО, оголосив про новий пакет допомоги на суму $10 млрд. За сприяння канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рютте, домовленості включали закупівлю та перекидання до України нових систем Patriot, частину з яких оплатила Німеччина та Норвегія.

Цікаво, що для цього було перенаправлено партію систем, які раніше призначалися Швейцарії. Берн погодився з перенесенням строків власного замовлення на користь України.

США і зброя - чого чекати Україні

У липні Вашингтон поставив на паузу відправку певних видів озброєння Україні, щоб перевірити американські запаси, виснажені війнами в Україні та Близькому Сході.

Втім, поворотним моментом став розгорот Білого дому на користь України. Президент Трамп провів телефонну розмову з диктатором Путіним, результатами якої залишився невдоволений. Він пообіцяв відновити поставки, щоб українці могли захиститися від масованих обстрілів.

Комітет Сенату США зі збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України у рамках законопроєкту про національну оборону на 2026 фінансовий рік.

14 липня до Києва прибув спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог. Він провів тут кілька днів. Напередодні цього візиту президент Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами над постачанням та збільшенням виробництва зброї на власній території.

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