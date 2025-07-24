На переговорах у Стамбулі було домовлено про обмін ще понад 1200 військовополонених з обох сторін.
Про домовленість повідомили керівники української та російської делегацій Рустем Умєров та Володимир Мединський, передає Українська правда.
"Домовленість і результат цього гуманітарного треку – це більше ніж 1200 людей. Це будуть обміни, реалізовані нашими колегами. І ми продовжимо наші подальші обміни", - поділився деталями Умєров.
Член української делегації Сергій Кислиця уточнив, що мова йде про повернення саме військовополонених.
Мединський підтвердив домовленість про обмін і додав, що це масштабний обмін буде проведено в найближчий час.
"Продовжуючи обміни військовополоненими, ми домовилися про те, що найближчим часом буде проведено обмін ще не менше ніж по 1200 військовополонених з кожної сторони", - сказав він.
Керівник російських переговорників також заявив, що РФ запропонувала передати Україні більшу кількість військовополонених. Крім цього, РФ запропонувала Україні передати ще 3 тис. тіл загиблих українських військових.
Нагадаємо, вчора пізно увечері пройшов 9-й обмін військовополоненими.
Переговори в Стамбулі
Вчора увечері у Стамбулі пройшли переговори російської та української делегацій. Вони тривали менше години і проходили у закритому режимі.
Після цього секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що Україна запропонувала росіянам провести зустріч лідерів за участі президентів Туреччини та США Реджепа Ердогана та Дональда Трампа до кінця серпня.