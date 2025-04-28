Він вважає, що до самого мирного процесу ще й черга не дійшла.

Консультації, які зараз американська сторона веде з українцями та росіянами, насправді не можна вважати мирними переговорами.

Таку думку в етері інформаційного телемарафону висловив колишній командувач Сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес. За його словами, розмови у Вашингтоні, Києві та Ер-Ріяді варто відносити лише до підготовчої стадії мирного процесу.

Наступною стадією буде досягнення реального припинення вогню та пошук сил для того, щоб примусити Москву його дотримуватися. Лише після цього можуть початися справжні переговори про досягнення миру:

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"Просто абсурдно, коли у команді Трампа опускають руки у розпачі. Вони ж навіть не можуть змусити Росію погодитися на справжнє перемир'я. І для українців було б безумством погоджуватися на такі перемовини і сподіватися, що Росія триматиме слово".

Мирні переговори

Як відомо, переговірний процес між Україною, США та Росією залишається складним та суперечливим. Попри активні дипломатичні зусилля, ключові розбіжності між сторонами є невирішеними.​

Президент Дональд Трамп активно просуває мирний план, який передбачає визнання Криму частиною Росії, де-факто визнання російського контролю над окупованими територіями та відмову України від вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які поступки щодо Криму та інших окупованих територій.​ Крім того, країна наполягає на наданні чітких міжнародних гарантій безпеки.​

У Москві днями заявили, що нібито готові до прямих перемовин з Україною без попередніх умов. Раніше кремлівський правитель Путін вимагав, щоб спочатку Київ повністю вивів війська з чотирьох областей.

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