Переговори у Саудівській Аравії можуть стати останнім шансом для України, - The Economist

Якщо ці переговори у Джидді зазнають краху, Україна навряд чи отримає інший шанс.

Сполучені Штати та Україна готуються до напружених переговорів у Джидді (Саудівська Аравія), які відбудуться через десять днів після емоційної сцени в Овальному кабінеті, коли Україна відчула на собі гнів Дональда Трампа, пише The Economist.

Настає момент істини: чи стануть переговори в Джидді 11 березня початком врегулювання, чи ж ще одним етапом дипломатичного тиску? Американська сторона заявляє, що головною метою зустрічі є створення "основ для мирної угоди та початкового припинення вогню".

Водночас у Києві побоюються, що це може бути тактикою затягування або спробою Трампа домогтися поступок, вигідних Росії. Тим більше, що зустріч відбувається в умовах посиленого військового тиску з боку Москви: українські міста зазнають обстрілів безпілотниками та ракетами, а російські та північнокорейські війська продовжують наступальні дії в Курській області анклаві всередині Росії, захопленому Україною минулого року.

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У переговорах беруть участь впливові представники обох сторін. Американську делегацію очолять держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц, однак ключову роль може відіграти Стів Віткофф – довірена особа Трампа, який нещодавно зустрічався з Володимиром Путіним. З українського боку переговори очолить Андрій Єрмак, найближчий радник Володимира Зеленського, разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, міністром оборони Рустемом Умєровим і військовим помічником Павлом Палісою. Однак у Трампа скептично ставляться до Єрмака, що може ускладнити діалог. При цьому Зеленський у цей час перебуватиме в Ер-Ріяді, що Київ пояснює випадковим збігом обставин.

Ставки сторін

Україна координує свої переговорні позиції з Францією та Великою Британією, які виступають посередниками між Білим домом і Києвом. Одна з ключових цілей — укладання угоди про спільну розробку корисних копалин із США. Також 7 березня Зеленський запропонував припинення вогню в повітрі та на морі, щоб змусити Росію відповідати на ці ініціативи. Західні чиновники сподіваються, що такі кроки створять враження, що Київ готовий до співпраці з адміністрацією Трампа. Якщо ж Москва відкине ці пропозиції, Вашингтон буде змушений діяти більш жорстко щодо Путіна. Проте незрозуміло, які саме умови Трамп готовий висунути у Саудівській Аравії.

Україна наполягатиме, що будь-яка угода, яка обмежує її право на переозброєння, визнає окуповані території російськими або втручається у внутрішні справи країни (наприклад, через вимогу проведення виборів під час воєнного стану), є неприйнятною.

Крім того, Київ може продовжити вимагати гарантій безпеки від США, хоча поки Вашингтон не демонструє готовності до таких зобов’язань. Велика Британія та Франція пропонують, щоб США надали підтримку європейським миротворцям у разі припинення вогню, але поки що жодних конкретних обіцянок не було. Ба більше, минулого тижня США обмежили обмін розвідданими з Україною, що ще більше ускладнює її військове становище.

Чого прагне Росія? Деякі джерела стверджують, що Путін може погодитися на перемир’я за певних умов. Однак інші експерти вважають це дипломатичним маневром. За словами високопоставленого джерела, близького до Кремля, Москва вимагає від Києва проголошення нейтралітету та відмови від іноземних миротворців.

Такий сценарій для України неприйнятний, принаймні до початку повноцінних переговорів. Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні, переконаний, що Росія відкине будь-яке перемир’я:

"Вони скажуть: ми не можемо на це погодитися, а давайте зробимо щось інше. Путін достатньо розумний, щоб просто не сказати "ні".

Український дипломат додав, що США та Росія застосовують тактику поступового висування вимог, змушуючи Київ поступово йти на поступки.

"На короткому повідку"

Будь-яка довготривала мирна угода потребуватиме сильного тиску з боку США на Кремль. 7 березня Трамп погрожував Росії новими санкціями, але водночас висловлював симпатію Путіну:

"Мені, відверто кажучи, стає важче мати справу з Україною... З точки зору досягнення остаточного врегулювання, можливо, буде легше мати справу з Росією".

Волкер коментує: "Трамп намагається тримати Україну на короткому повідку, тому що він хоче, щоб вони прийняли будь-який мир, який він може отримати… українці є перешкодою, тому що вони не здаються".

Попри все, високопоставлений український силовик переконаний, що США не планують повністю вийти з підтримки України та Європи:

"Сподіваюся, що як тільки ми досягнемо перемир’я, ми знову станемо на більш раціональний шлях".

Однак не всі поділяють цей оптимізм. Деякі аналітики побоюються, що провал переговорів може призвести до посилення тиску з боку Вашингтона. Один із українських чиновників застерігає, що така політика може залишити Україну в "сірій зоні", змушуючи її застосовувати більш жорстку військову тактику для виживання. Уже зараз, наголошує він, переговори залежать від сильних особистостей, цитуючи українське прислів’я: "Яке їхало, таке й здибало".

Співрозмовник зазначає, що ставки переговорів у вівторок не могли бути вищими. Якщо вони зазнають краху, Україна навряд чи отримає інший шанс:

"Американці нав’яжуть нам те, що вони й Росія вирішать".

Переговори України та США в Джидді

За даними The Times, Велика Британія консультує Україну з питань проведення переговорів зі США, щоб не допустити повторення катастрофічної сварки Зеленського і Трампа.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна на переговорах у Саудівській Аравії спробує переконати США відновити розвідувальну і військову підтримку.

Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальніх безпілотників і ракетних ударів і бойових операцій у Чорному морі в надії, що це змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморожування обміну розвідданими та поставок зброї.

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