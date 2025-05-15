Німецький міністр зазначив, що з боку російського диктатора "зараз немає ознак серйозного підходу до переговорів".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав російського диктатора Володимира Путіна до проведення прямих переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Путін переоцінює свої позиції. Весь світ чекає, коли він, нарешті, виконає вимогу сісти за стіл переговорів із делегацією, яка відповідає серйозності ситуації", - заявив Вадефуль на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Антальї.

За словами німецького міністра, готовність Зеленського до прямого діалогу з Путіним заслуговує на повагу. А ось із російського боку "зараз немає ознак серйозного підходу до переговорів". У зв'язку з цим він попередив, що така поведінка не залишиться без наслідків, натякнувши, що Європа вже обговорює посилення санкцій.

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Переговори в Стамбулі

Сьогодні відбудуться переговори між Україною та РФ про припинення війни. Зеленський напередодні запросив Путіна провести прямі переговори. Однак той відмовився і замість себе відправив своїх помічників не найвищого рангу. Як зазначило видання WSJ, цей крок поставив під сумнів саму можливість переговорів між сторонами.

до складу делегації США в Туреччині увійшли держсекретар Марко Рубіо і старші посланники Стів Віткофф і Кіт Келлог.

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