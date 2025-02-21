У РФ немає бажання встановити мир в Україні. Такий висновок зробив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, після того як вислухав виступ російського колеги Сергія Лаврова на зустрічі дипломатів G20.

Леммі сказав Reuters у кулуарах зустрічі: "Ми і близько не підійшли до врегулювання шляхом переговорів". Він зазначив, що коли слухає те, що говорять росіяни і що говорить Лавров, то не бачить "бажання дійсно досягти цього миру".

"Це критичний момент, Європі необхідно збільшити... витрати на оборону", - сказав Леммі, повторивши британську мету витрачати на неї 2,5% ВВП і обіцянку допомоги Україні.

"Ми зобов'язуємося виділяти Україні 3 мільярди доларів на рік доти, доки буде потрібно", - наголосив міністр.

Видання нагадало, що американський президент Дональд Трамп приголомшив європейських союзників, зателефонувавши російському диктатору Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни без попередньої консультації з Україною та Європою.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості поговорити з президентом Трампом про це докладніше (про переговори щодо України). Ми абсолютно ясно розуміємо, що Україна має відігравати свою роль, вона має бути в центрі цих переговорів", - висловив думку Леммі.

Переговори з РФ

В Інституті вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах зі США, щоб отримати якомога більше поступок з боку Вашингтона. Зокрема, до складу російської делегації на переговорах увійшли люди, які, на думку Путіна, найефективніші в комунікації з конкретними особами з боку США.

А 19 лютого The Telegraph написав, що РФ і США намагаються позбутися президента України Володимира Зеленського. Це є головною метою Путіна, оскільки ніхто не зробив більше, щоб завадити амбіціям Кремля поневолити Україну та зламати її дух.

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