Експерти розповіли про те, якої саме мети дотримується Китай, просуваючи ініціативи на міжнародній арені.

Китай стає дедалі агресивнішим щодо Тайваню, під час "закликів" до діалогу на Близькому Сході та створення власного мирного плану для України, заявляють експерти. За їхніми словами, за цим ховається зовсім інша мета - Пекін дедалі частіше кидає виклик світовому порядку, в якому домінує Захід, щоб замінити США як наймогутнішу країну у світі до 2049 року.

Наприклад, Китай все частіше виступає в ролі мирного посередника на міжнародній арені, пише Welt. У вересні, на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї представив "мирну ініціативу" щодо України, яку підтримала Бразилія, Швейцарія та інші країни.

"Останнє свідчить про те, що Китай не є нейтральним посередником. У документі не згадується територіальна цілісність України або виведення російських військ, як це передбачено в мирному плані з 10 пунктів президента України Володимира Зеленського", - йдеться в матеріалі.

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Експерти наголошують, що Китай і РФ пов'язує не лише економічне співробітництво, а й "глибока дружба". І додають, що дедалі агресивніша поведінка щодо Тайваню ставить під сумнів надійність "китайського мирного плану". Тому, за їхніми словами, Пекін виставляє себе як посередника не для того, щоб встановити мир, а для того, щоб розширити свої позиції як великого гравця в геополітиці.

Пекін є рушійною силою створення нових міжнародних інститутів, які покликані підірвати традиційні організації, як-от НАТО або ООН, а отже, і претензії Заходу на владу, пише ЗМІ. На саміті БРІКС у Південній Африці Китай і Росія разом з іншими членами виступали саме за це і просували розширення альянсу за рахунок включення до нього ще шести незахідних країн.

"Ліберальний міжнародний порядок в основному розглядається недемократичними частинами світу як спадщина Другої світової війни. Він створений Заходом, для Заходу і контролюється Заходом", - заявив в інтерв'ю WELT гонконгський професор Стів Цанг.

Інші новини про Китай

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню. Офіційні особи заявили, що це є "суворим попередженням для сепаратистських сил, які прагнуть незалежності Тайваню".

Крім того, у Китаї зібрали перший великий конвертоплан нового типу. Зазначається, що це безпілотний літальний апарат, з вантажопідйомністю до 2 тисяч кілограм.

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