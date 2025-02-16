Стубб навів приклад, що після Другої світової війни Фінляндія втратила частину території та свободу вибору зовнішньополітичних союзів, і заявив, що Україна не повинна повторити цей шлях.

Україна має пройти три етапи на шляху до досягнення миру. Таку заяву зробив президент Фінляндії Александр Стубб.

На Мюнхенській безпековій конференції він поділився баченням того, як може проходити процес досягнення миру в Україні та зазначив, що першим етапом мають стати переговори та припинення вогню. Стубб сказав, що це будуть попередні переговори, в рамках яких потрібно переозброїти Україну і чинити максимальний тиск на РФ, включно із санкціями і заморожуванням активів.

"Українці повинні взяти на себе керівну роль, а європейці їх підтримають", - зазначив фінський президент. Він додав, що США також мають підтримувати Україну в досягненні своїх цілей.

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Але тривалість цього етапу залишається невідомою.

На другому етапі передбачається укладення договору про припинення вогню, демаркація кордону та міжнародний моніторинг. У цей період має відбутися обмін полоненими, повернення викрадених Росією дітей.

"Якщо Росія знову нападе на Україну, то Україну буде автоматично прийнято до НАТО", - сказав Стубб, вказавши, що цей захід має бути передбачено.

На третьому етапі мають бути забезпечені незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України. Стубб навів приклад Другої світової війни, коли Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила частину території і свободу вибору зовнішньополітичних союзів.

"Є дві червоні лінії, за якими не може бути жодної дискусії - це членство України в ЄС і НАТО", - наголосив він.

Згідно із заявою Стубба, кінцева мета - повне визнання України як суверенної європейської держави з гарантованою безпекою і членством у НАТО.

Переговори щодо України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на участі Європи в переговорах щодо війни в Україні. Він зазначив, що європейські країни в сукупності витрачають на Україну більше, ніж США. Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки Шольц наголосив, що на переговорах нічого не має бути про Україну без України.

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