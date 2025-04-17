Вони обговорюватимуть Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон проведе на Єлисейських полях зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

У зістрічі також візьме участь міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє The Guardian, посилаючись на адміністрацію французького лідера. Зазначається, що просто перед переговорами з американцями Макрон розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори щодо війни в Україні проходять після попередніх дискусій за участю офіційних осіб з Києва та країн Європи.

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Переговори у Парижі

Як відомо, сьогодні українська делегація провела зустріч з представниками країн, які входять до "коаліції охочих". Зокрема, з Німеччини, Франції та Великої Британії.

Київ представляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він заявив, що заплановано зустрічі й з американською стороною.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що заплановано обговорення шляхів досягнення повного припинення вогню, залучення іноземного військового контингенту та гарантування безпеки України.

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