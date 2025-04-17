Єрмак, Сибіга та Умєров прибули в Париж на переговори зі США

Очільник ОП зазначив, що делегація працюватиме над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи.

Керівник Офісу президент Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрійм Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижу. Про це повідомив керівник Офісу президента України в Telegram.

"Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим", - заявив Єрмак.

За його словами, в рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав "коаліції охочих" та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

Відео дня

Окрім того, заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", - додав посадовець.

Доповнюється...