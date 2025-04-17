Єрмак, Сибіга та Умєров прибули в Париж на переговори зі США

Керівник Офісу президент Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрійм Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижу. Про це повідомив керівник Офісу президента України в Telegram.
"Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим", - заявив Єрмак.
За його словами, в рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав "коаліції охочих" та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.
Окрім того, заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.
"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", - додав посадовець.
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