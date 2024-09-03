Європа не зможе стримати натиск на Україну без німецької економічної потужності, підкреслює видання.

У Німеччині вперше з часів Другої світової війни на виборах перемогла ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), і це може стати катастрофою для України і смертельним ударом для НАТО.

Як пише The Telegraph, у поєднанні зі зростанням популістської вкрай лівої партії Сари Вагенкнехт, яку з AfD об'єднують проросійські симпатії та ворожість до України, НАТО і США, успіх ультраправих становить серйозну загрозу для ліберальної демократії в Німеччині та відчуватиметься далеко за межами Німеччини.

"Німеччина - ключова країна-член НАТО, її розміри і сила дозволяють розгойдувати альянс у будь-який бік. Європа не зможе стримати натиск на Україну без німецької економічної потужності", - пише видання. Відео дня

Крім того, принизлива поразка, якої зазнали на виборах усі три коаліційні партії канцлера Олафа Шольца, означає фактично кінець його влади. Федеральні вибори наступного року змістять його з посади, і на зміну йому прийде правоцентристський уряд.

Новим канцлером, найімовірніше, стане Фрідріх Мерц, який уже підтримав політику AfD, пообіцявши відмовити у в'їзді прохачам притулку з Сирії та Афганістану.

Мерц також цілком може проігнорувати прохання про більш щедру військову допомогу Україні, вважає видання.

Вибори в Німеччині

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" і лівий популістський альянс Сари Вагенкнехт, які вимагають жорсткішого контролю над імміграцією і хочуть припинити озброювати Україну, досягли успіху на місцевих виборах у Німеччині.

Водночас Шольц закликав партії, що пройшли до земельних парламентів - ландтагів - Саксонії і Тюрінгії, не пустити до влади правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" (АдН) і створити коаліцію без них.

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