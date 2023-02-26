Андре Вюстнер заявив, що президент РФ Володимир Путін не відступить від своїх цілей.

Війна з Російськj. Федерацією може затягнутися для Північноатлантичного альянсу та Німеччини на десятиліття. Президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей.

"Було б наївно вважати, що війна закінчиться в цьому році", - заявив глава Союзу військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

За його слова, Путін не відступить від своїх цілей та продовжить спроби дестабілізувати Європу.

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"На внутрішньополітичному напрямку він готує російське населення до довгострокового системного конфлікту із Заходом", – зазначив Вюстнер.

У зв'язку з цим він вважає, що НАТО і Німеччина повинні стратегічно налаштуватися на роки загроз, тому Бундесверу необхідно швидше переозброюватися.

"Ми переживаємо десятиліття війни в Європі", - підсумував глава Союзу військовослужбовців.

Війна в Україні - останні дані

За минулу добу, 25 лютого, росіяни завдали 14 ракетних і 19 авіаударів, а також здійснили 57 обстрілів з РСЗВ. Ворог зосередив зусилля на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

У свою чергу українські бійці завдали 12 авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Крім того, з 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували вже приблизно 148 130 російських окупантів.

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