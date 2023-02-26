Тим часом наші захисники відбили понад 70 атак противника.

За добу російські окупанти завдали 14 ракетних та 19 авіаударів та здійснили 57 обстрілів з РСЗВ.

Наразі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках. Противник постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню. Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголошують, що загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Ворог обстріляв райони 11 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу 9 населених пунктів, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 11 населених пунктів Харківщини та Луганщини.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Провів без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 22 населених пунктів Донецької області. Противник завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар – успіху не мав. Вогневого впливу зазнали 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Зокрема, від ворожого вогню постраждали Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис на Херсонщині, а також Матросівка Миколаївської області.

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