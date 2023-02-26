Також українські воїни збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3".

Українські воїни завдали 12 авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Захисникам вдалось збити три ворожі БПЛА, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: "Орлан-10", "Supercam S350" та "Ланцет-3", - йдеться у повідомленні.

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Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливих ворожих цілі.

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Наразі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили там 71 атаку противника.

У Генштабі також наголошують, що загроза подальших ракетних ударів є значною по всій території України.

За оцінкою аналітиків ISW, російський президент Володимир Путін не демонструє жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо своїх заявлених максималістських цілей у війні, які включають "нейтралітет" і "демілітаризацію" України, а також де-факто зміну режиму в Києві.

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