Перша леді Сирії з'явилася на публіці під час візиту до Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа зустрілися в Анкарі для обговорення питань безпеки та зміцнення двосторонньої співпраці. Також свою зустріч провели й перші леді обох країн. Відомо, що це перша офіційна поява дружини Ахмеда аш-Шараа на публіці, повідомляє турецьке видання TRT.

Зокрема перша леді Туреччини Еміне Ердоган обговорила з Латіфою аль-Дароубі гуманітарну допомогу та відновлення Сирії.

Еміне Ердоган заявила, що рада зустрічі та наголосила, що сторони обговорили питання гуманітарної допомоги, соціальної солідарності, розширення прав жінок та освіту.

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"Особливо важливо, що ми розглянули можливі кроки на підтримку жінок і дітей, які є найуразливішими жертвами війни", - зауважила перша леді Туреччини.

За її словами, Анкара продовжить підтримувати народ Сирії під час відновлення країни.

"Я вірю, що майбутнє, в якому панують мир і стабільність, можливе тільки через спільні зусилля. Нехай кожен крок у цьому напрямку стане надією для народів регіону", - зазначила Еміне.

Що відомо про Латіфу аль-Дароубі

За інформацією арабських ЗМІ, Латіфа Аш-Шараа народилася у 1984 році. Вона має ступінь магістра арабської мови та літератури, а також виховує трьох синів.

Її родина походить з Аль-Кар'ятайна в Хомсі, а сестра першої леді Сирії одружена з теперішнім губернатором Дамаска Махером Мухаммадом Марваном.

Відомо, що сім'ю аль-Дароубі добре знають у Сирії, з неї походить багато вчених та видатних діячів, серед яких шейх Абдул Гафара аль-Дароубі, відомий читець Корану з Хомса, який помер у Джідді у 2009 році.

Ситуація в Сирії - останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці січня російська делегація прибула до Сирії вперше після падіння режиму Башара Асада. Таким чином російські чиновники хочуть домовитися з новим керівництвом країни про майбутнє своїх військових баз у Сирії.

Також повідомлялось, що новий уряд Сирії повністю заборонив імпорт товарів з Росії. Зазначається, що після повалення режиму Башара Асада до Сирії хлинув потік різноманітних імпортних товарів.

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