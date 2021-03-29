Загалом в результаті аварії загинули п'ятеро людей.

Внаслідок катастрофи гелікоптера на Алясці 27 березня загинув 56-річний мільярдер Петр Келлнер, який був найбагатшою людиною Чехії.

Про це повідомляють видання The Washington Post та Associated Press.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, вертоліт вилетів на екскурсію з місцевого гірськолижного курорту Tordrillo Mountain Lodge: загалом серед загиблих пілот та четверо пасажирів, Келлнер був серед них. В авіактастрофі одній людині вдалося вижити, зараз вона перебуває у стабільно важкому стані у лікарні. Катастрофа сталася ще 27 березня, але повідомлення про неї надійшли тільки сьогодні.

У компанії PPF Group N. V., засновником якої та головним акціонером був Келлнер, підтвердили загибель мільярдера та повідомили, що церемонія поховання мільярдера відбудеться "у найближчому сімейному колі".

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Петр Келлнер: що про нього відомо

Петр Келлнер у 90-х роках став одним із заснувників міжнародної інвестиційно-фінансової групи PPF Group N. V., яка робила інвестиції в галузях страхування, фінансів, телекомунікацій тощо.

У 2019 році Келлнер контролював 98,93% фінансової групи. Видання Forbes оцінювало статки Келлнера у $17,5 млрд. і він протягом 15 років потрапляв до переліку найбагатших людей світу.

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Автор: Олег Давигора