Чоловік намагався сам загасити вогонь і під час евакуації про нього забули.

В Російській Федерації знову палало. Цього разу спалахнула птахофабрика під Брянськом.

Зазначається, що вогонь охопив одну з будівель птахівничого підприємства "Міраторга" в селі Уруччя. В результаті інциденту загинула одна людина.

"Слюсар, який постраждав під час пожежі на Брянській птахофабриці, помер. 48-річний Олексій Р. сам намагався загасити вогонь - взяв вогнегасник і пішов в епіцентр. Пізніше співробітники всі евакуювалися, а про нього забули. Чоловік надихався і пізніше помер", – йдеться в повідомленні.

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В результаті пожежі вигорів один з корпусів з птахами всередині. Загоряння до 18:40 повністю ліквідували.

На оприлюднених кадрах видно, як палає птахофабрика. Величезний стовп диму видно за кілометри.

Пожежі в Росії - чо відомо

На території Російської Федерації все частіше відбуваються пожежі. При цьому горять різні об'єкти.

Так, в Ярославлі загорівся моторний завод, де виготовляли двигуни для одного з російських ядерних комплексів та іншого озброєння. 18 березня спалахнула пожежа у Московській області на території хімзаводу.

Також горіли газопроводи, в тому числі і ті, через які постачають газ до Європи.

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