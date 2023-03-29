Зазначається, що відповідні служби чекають, коли вигорить газ.

Потужний вибух стався на газопроводі Ямбург-Єлець у Свердловській області Російської Федерації. Стовп вогню видно на десятки кілометрів.

Російські ЗМІ повідомляють, що розгерметизація на газопроводі сталася в селищі Пелим. На оприлюднених кадрах видно величезний стовп вогню.

На місце події прибули пожежні та ремонтні бригади, але вони зможуть приступити до роботи, коли вигорить газ, що залишився. В результаті інциденту, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей. Залишки газу вигоряли з труби, там була пожежа", – повідомив глава російського округу Шахіт Алієв.

Вибухи газопроводах в Росії - що відомо

Це вже не перший випадок, коли російський газопровід "не витримує" тиск. Так, вибухнув трубопровід з газом для Європи. Інцидент на магістральному газопроводі стався після того, як в ЄС домовилися про граничну ціну на газ з РФ.

13 березня 2023 року на газопроводі в Ярославській області також пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа. Аварія сталася через розрив в з'єднанні берегової частини і підводної в Мишкінському районі в районі села Єремейцево.

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