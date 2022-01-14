Власники щодня шукали його серед руїн.

Пара з Сіетла знайшла свого собаку серед руїн будинку, що обрушився тиждень тому.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Будинок зруйнувався через проливні дощі, які викликали зсув. Мешканці будинку опинилися під завалами будівлі.

Жінці вдалося звільнитися і покликати на допомогу. Прибулі рятувальники допомогли вибратися з-під завалів її чоловікові.

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Подружжя кожен день поверталося до будинку в надії знайти тварину, але без успіху.

Тільки через тиждень їм вдалося почути верески собаки в будинку.

Собаку винесли з будинку прибулі рятувальники. Зараз він знаходиться в стабільному стані.

2400 block of Perkins Ln W: pic.twitter.com/HO9Ko0WqZp — Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) January 13, 2022

Раніше повідомлялося, що в Одесі люди розібрали стіну будинку, щоб врятувати застряглого там собаку.

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