Під час пожежі в будинку на столичній Оболоні врятовано жінку, кота і собаку.
Про це йдеться на офіційному сайті ГУ ДСНС у місті Києві.
Пожежа сталася у 9-поверховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4а, що в Оболонському районі. По прибуттю рятувальники встановили, що займання сталося в одній із квартир на другому поверсі.
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Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку з помешкання, де сталася пожежа. Вогнеборці вивели її на свіже повітря та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.
Пожежу ліквідовано. Її причина встановлюється. Жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові внаслідок пожежі у квартирі воповерхового житлового будинку загинули троє людей. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі. Під час проведення розвідки задимленої квартири було виявлено тіла трьох загиблих осіб.