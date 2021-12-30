Причина пожежі встановлюється, жертв та постраждалих немає.

Під час пожежі в будинку на столичній Оболоні врятовано жінку, кота і собаку.

Про це йдеться на офіційному сайті ГУ ДСНС у місті Києві.

Пожежа сталася у 9-поверховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4а, що в Оболонському районі. По прибуттю рятувальники встановили, що займання сталося в одній із квартир на другому поверсі.

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Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку з помешкання, де сталася пожежа. Вогнеборці вивели її на свіже повітря та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

Пожежу ліквідовано. Її причина встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові внаслідок пожежі у квартирі воповерхового житлового будинку загинули троє людей. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі. Під час проведення розвідки задимленої квартири було виявлено тіла трьох загиблих осіб.

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