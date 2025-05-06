На побудову цієї мережі бункерів, серед яких можуть бути і підземні, було витрачено щонайменше 21 трлн доларів.

У США побудована підземна інфраструктура вартістю $21 трлн, призначена для захисту еліти у випадку глобальної катастрофи.

Про це заявила Кетрін Остін Фіттс, ексзаступниця міністра житлового будівництва та міського розвитку за адміністрації Джорджа Буша-старшого, в подкасті Такера Карлсона, повідомляє The Independent.

Фіттс посилається на звіт економіста Марка Скідмора (2017), згідно з яким з 1998 до 2015 року федеральні агентства допустили "несанкціоновані витрати" на $21 трлн. Серед них — $6,5 трлн непідтверджених коригувань у Пентагоні лише за 2015 рік.

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"Враховуючи бюджет армії у розмірі 122 мільярдів доларів, це означало, що непідтримані коригування в 54 рази перевищували витрати, дозволені Конгресом. Зазвичай такі коригування державних бюджетів становлять лише невелику частину дозволених витрат", – зазначається у звіті.

Фіттс заявила, що розслідувала це питання багато років і дійшла висновку, що по території США розташовано 170 секретних підземних баз.

"Одна з речей, на яку я звернула увагу, досліджуючи, куди йдуть усі ці гроші, – це підземна база, міська інфраструктура та транспортна система, яка була побудована", – сказала вона.

"Ми побудували надзвичайну кількість підземних баз і, ймовірно, транспортних систем", – додала Фіттс, уточнивши, що деякі з них можуть бути підводними.

Місця розташування баз, їхній розмір і доступ еліти не розкриваються. За словами Фіттс, їх можуть використовувати у разі "події, що наближається до вимирання" або для реалізації "секретних проектів", зокрема космічної програми.

Карлсон припустив, що ці бази можуть бути у Вашингтоні та призначені для "ядерної війни". Фіттс відповіла:

"Частково так. Це підготовка до катастрофи".

Бункери у США - що відомо

Нагадаємо, що США почали будувати підземні укриття ще в період Холодної війни — для захисту урядовців у разі ядерного удару. Найвідоміші з них:

Cheyenne Mountain Complex — військовий бункер у Колорадо, здатний витримати ядерний вибух. Використовується NORAD.

Raven Rock (Пенсильванія) — підземний центр управління Пентагону, відомий як "Пентагон-2".

Mount Weather (Вірджинія) — об'єкт для евакуації урядовців у надзвичайних ситуаціях.

У XXI столітті інтерес до бункерів зріс серед мільярдерів. Компанії типу Vivos і Rising S Company пропонують розкішні бункери з автономним забезпеченням — для захисту від пандемій, техногенних катастроф чи глобальних конфліктів.

Ці укриття переважно розташовані в сільських районах США та мають запаси води, їжі, медичних засобів, енергосистеми та засоби зв’язку. Їхнє будівництво фінансується приватно — часто без державного нагляду.

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