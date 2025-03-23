Штати продають імміграційні "золоті картки" вартістю в кілька мільйонів доларів.

За день Сполучені Штати Америки заробили на ініціативі президента Дональда Трампа для багатіїв 5 мільярдів доларів. Штати продали 1000 імміграційних "золотих карток".

Про це розповів у подкасті All-In Podcast міністр торгівлі США Говард Лутнік. Відомо, що кожна така картка коштує 5 мільйонів доларів.

За словами Лутніка, Трамп упевнений, що вдасться заробити на цій ініціативі мінімум 5 трильйонів доларів. Зараз є 37 мільйонів потенційних покупців "золотих карток".

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Міністр зазначив, що ідея про продаж таких карток прийшла до Трампа, коли він спілкувався з інвестором Джоном Полсоном – згодом до розробки ініціативи долучився і сам Лутнік.

Програмне забезпечення для цих карток розробляє Ілон Маск.

Імміграційні "золоті картки" Трампа

У лютому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував продаж "золотих карток", які дозволятимуть проживання в країні. Тоді республіканець допустив, що доступ до цієї ініціативи можуть мати і російські олігархи. За його словами, серед них є "дуже приємні люди".

"Ми будемо продавати "золоту" картку. У вас є "зелена" карта, а це "золота" карта. Ми збираємося поставити ціну на цю картку близько 5 мільйонів доларів, і це дасть вам привілеї "зеленої" картки, а також це буде шлях до громадянства. І заможні люди будуть приїжджати в нашу країну, купуючи цю картку", – говорив тоді Трамп.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік наголошував, що "золота картка" прийде на заміну державній програмі віз EB-5 для іммігрантів-інвесторів.

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