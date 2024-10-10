Причина смерті пілота наразі невідома.

Під час рейсу пасажирського літака авіакомпанії Turkish Airlines зі США до Туреччини помер пілот. 59-річному капітанові Ільчехіну Пехлівану стало зле, коли літак перебував у повітрі.

Як пише BBC, пілот втратив свідомість, йому намагалися надати першу допомогу, але безуспішно. Тож екіпаж запросив екстрену посадку.

Управління літаком на себе взяли другий пілот і пілот допомоги. На жаль, капітан помер ще до приземлення борту. Літак Airbus A350 приземлився в Нью-Йорку приблизно через вісім годин після вильоту з Сіетла.

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Причина смерті пілота наразі невідома. На початку березня він пройшов регулярний медичний огляд, і жодних проблем зі здоров'ям не було виявлено. Видання зазначає, що пілоти повинні проходити медичні огляди кожні 12 місяців. Ті, хто старше 40 років, повинні оновлювати медичні сертифікати кожні півроку.

Зазначається, що померлий Ільчехін Пехліван працював у Turkish Airlines з 2007 року.

Смерть пілотів під час рейсу

На жаль, це не перший в історії цивільної авіації випадок смерті пілота під час здійснення рейсу. У 2015 році американський льотчик Майкл Джонстон помер під час керування бортом із 147 пасажирами та 5 членами екіпажу.

У 57-річного пілота міг статися серцевий напад. Дружина Джонстона розповідала, що її чоловік у 2006 році переніс подвійне шунтування серця.

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